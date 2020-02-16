Французский биатлонист отобрал титул чемпиона мира в Дмитрия Пидручного

Эмильен Жаклен обошел на финише Йоханнеса Бьо

Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл гонку преследования в итальянской Антхольц-Антерсельве. На финише он сумел опередить знаменитого Йоханнеса Бьо. Третьим пришел россиянин Александр Логинов.

Украинцы Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов и Антон Дудченко финишировали за пределами первой двадцатки.

Сначала казалось, что Логинов, который вчера вызвал бурю своей победой в спринте, снова праздновать победу. Первые три огневых рубежа он стрелял словно робот - быстро и точно. Однако допустил недостатки третьим выстрелом на четвертой стрельбе.

Сначала казалось, что Логинов снова праздновать победу

Этим сразу воспользовались Иоганнес Бйо и Эмильен Жаклен. Они побежали в отрыв. На финише молодой француз не дал ни единого шанса супертитулованому норвежцу и выиграл гонку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: России вообще не должно быть – шведский биатлонист

В прошлом году Йоханнес Бьо тоже был вторым. Тогда первое место неожиданно выиграл украинец Дмитрий Пидручный.