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воскресенье, 17 января 2021 16:58

Француженка выиграла гонку с массовым стартом

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Француженка выиграла гонку с массовым стартом
Жулия Симон обгнала на финише Францишку Пройс. Фото Рейтер

Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла гонку с массового старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Второй была немка Францишка Пройс, третьей - Ханна Эберг из Швеции.

После последней стрельбы Жулия пошла первой, но на финишном отрезке дала обогнать себя Францишке Пройс. Однако сил на финишный рывок больше осталось именно в французской биатлонистки.

Ни одна из украинок в гонку с массовым стартом не пробилась.

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Следующий этап Кубка мира состоится в итальянской Антерсельве.

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