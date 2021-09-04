Франция спасла ничью в матче с Украиной

В прошлом году в Париже Франция уничтожила нашу команду со счетом - 7:1. Фото: Reuters

Добрый вечер!

Сегодня в Киеве сборная Украины проведет один из решающих поединков за право поехать на финальную часть Кубка мира-2022 в Катаре. Наш соперник - сборная Франции. Именно с этой командой наша сборная встречалась чаще всего. Сегодняшняя игра - 12 в истории.

До сих пор наша команда только раз побеждала французов. Это было в ноябре 2013 года, когда два мяча Ярмоленко и Зозули принесли нам комфортное преимущество - 2:0, которое мы, однако, растеряли через 4 дня в Париже - 0:3.

Были в нашей истории и две нулевые ничьи одной из сильнейших наших команд образца 1999 года, когда мы дважды сыграли на равных с тогдашними чемпионами мира.

Но это уже история. Сегодня перед нами суровая реальность - после 4 матчей сборная Украины имеет лишь 4 зачетных балла и даже не находится на втором месте, которое позволит вести борьбу за путевку на Кубок мира. Фактически, Украина стоит перед выбором: или победить Францию ​​и вернуться в борьбу, или распрощаться с мечтами об участии во втором в своей истории первенстве мира.

Можно было бы пожаловаться на травмы и дисквалификации ведущих наших футболистов, если бы французы не были в аналогичной ситуации. Словом, поле ровное, а мяч круглый.

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Стали известны стартовые составы команд:

Сборная Украины: Пятов, Матвиенко, Забарный, Кривцов, Тымчик, Степаненко, Шапаренко, Миколенко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

Запасные: Бойко, Ризнык, Соболь, Сирота, Сидорчук, Малиновский, Зубков, Макаренко, Корниенко, Качараба, Сикан, Караваев

Сборная Франции: Льорис, Динь, Кимпембе, Зума, Дюбуа, Рабьо, Погба, Тчуамени, Коман, Гризманн, Марсьяль.

Запасные: Манданда, Меньян, Варан, Мюкиле, Дьяби, Гендузи, Верету, Бензема, Лангле, Эрнандес, Бензема

А зрители прибывают и прибывают. Неужели на что-то надеются?

Матч начинается с исполнения национальных гимнов.

3 мин. Яремчук едва не пробился на ударную позицию, но в последний момент сняли мяч с ноги Романа.

6 мин. Ярмоленко прорвался по правому флангу, но не вовремя закончилось поле. Удар от ворот.

9 мин. Длинная и тягучая атака французов завершилась банальным навесом, но наш вратарь был внимателен.

11 мин. Били французы головой после углового, но несильно и точно в руки Пятову.

14 мин. Захватили инициативу гости и свободно перепасовуються в центре поля. Шансов на наши контратаки пока не видно.

17 мин. Миколенко накричал на арбитра и имел серьезный разговор с ним. Обошлось без предупреждения.

19 мин. Яремчук перехватил пас на Миколенко, а пробить не сумел. Виталий накричал еще и на него.

22 мин. Мало что получается у нашей команды в атаке. А уже половина тайма прошла. Ну, и французы пока не так страшны.

25 мин. Два подряд удары соперника заблокировали наши защитники. Но давление усиливается.

27 мин. Гризманн после паса Марсьяля бил с угла штрафной и хорошо, что не попал.

30 мин. Не имеют интересных ходов наши в атаке.

34 мин. Коман попытался ударить на исполнение, но и близко не попадал. Опять давят французы.

36 мин. Боже мой! После углового имели шанс наши! Ярмоленко бил с 12 метров, Льорис парировал, а Забарный влупил выше ворот! Это был шанс!

38 мин. Ох! Еще момент. Ярмоленко бил головой после хитрого розыгрыша штрафного, но Льорис стоит стеной.

41 мин. Цыганков полежал на поле, но, кажется, миновало.

44 мин. ГОЛ !!!! Шапаренко из-за пределов штрафной попадает в самую девятку !!! 1:0 !!!

А перед этим Яремчук бросился на пас, мяч отскочил к Шапаренко и тот лупанул вовсю.

45 мин. И первый тайм окончен!

А голу предшествовал сейв Пятова, который спас нас после выхода Марсьяля один на один.

Начали второй тайм команды.

48 мин. Бензема готовится выходить на поле и что-то менять для Франции.

51 мин. Гол. Рабьо выиграл воздух, а Марсьяль затолкал мяч в сетку - 1:1

55 мин. Побежали добивать французы украинцев. Давят просто неистово.

58 мин. Миколенко пытается успокоить французов, полежав на поле.

60 мин. Длительная атака нашей команды заканчивается потерей и фолом Ярмоленко. В контратаку могли выбежать соперники.

63 мин. Гризманн опасно бил с линии штрафной, но не попал. Обоюдно острая ушла.

64 мин. Бензема вышел вместо Марсьяля.

66 мин. Матвиенко красавец. Выбил из-под ног в Гризманна.

70 мин. Угловой должен был быть у нас, но в офсайд залез Ярмоленко. Жаль.

73 мин. Тымчик прорвался по правому флангу, прострелил, но два рикошета помешали добраться до мяча Яремчуку.

75 мин. Какой-то дурак прорвался на поле и дал футболистам короткую передышку.

78 мин. Хух! Стойка спасает нас. Бензема элегантно сбросил Диаби и тот изо всех сил ударил в штангу. Повезло нам!

80 мин. Сикан и Малиновский готовятся выйти на поле. Меняют Цыганкова и Яремчука.

83 мин. Верету меняет Тчуамени во Франции.

85 мин. Тымчик обрезался в центре поля и Малиновский вынужден был фолить.

87 мин. Рабьо бил из-за пределов штрафной, но наш голкипер парировал.

88 мин. Ярмоленко и Кимпембе что-то не поделили и арбитр успокоил их горчичниками.

90 мин. Почти одновременно заменяют Шапаренко на Сидорчука и Малиновский получает предупреждение.

6 минут добавил арбитр.

90+3 Зубков меняет Ярмоленко на последние 3 минуты.

90+5 Кимпембе чуть ли не на голову выпрыгнул Сикану. Фол.

Все, матч закончился. Не очень перспективная ничья, но могло же быть и хуже.

В параллельном матче в группе сборная Финляндии обыграла Казахстан - 1:0 и осталась на втором месте. Следующий тур в группе сборная Украины пропускает. Франция дома принимать Финляндию, а Босния и Герцеговина - Казахстан.