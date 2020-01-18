Франция прервала доминирование Норвегии в биатлоне

Артем Прима сумел вытянуть украинскую команду с 15 места на седьмое

Сборная Украины заняла восьмое место в сегодняшней эстафетной мужской гонке в немецком Рупольдинге. Победу праздновала сборная Франции. Вторыми были норвежцы, третьими - австрийцы.

Сборная Украины удачно начала гонку. После второй стрельбы Артем Тищенко вышел третьим, но по дороге к финишу растерял преимущество и пришел только 13.

Вторым бежал Артем Прима и завершил стрельбу лежа с тремя дополнительными патронами и на 15 месте. Однако Артем собрался, не было промахов на стойке и финишировал уже седьмым.

Антон Дудченко вратив одну позицию на третьем рубеже. Дмитрий Подручный как ни старался, но улучшить ситуацию не смог. В итоге - только 8 место.

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Это первая победа сборной Франции в эстафете в этом сезоне по-прежнему три биатлонных гонки неизменно выигрывали норвежцы.