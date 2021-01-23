Франция победила в биатлонной эстафете

Жаклен вырвал победу финишным спуртом. фото твиттер

Восьмое место заняла Бирна Украины по биатлону на в эстафете в итальянской Антерсельве. Победу праздновали французы, вторыми были норвежцы, третьими - россияне.

Тренеры Украины перестроили порядок выступления наших спортсменов. На этот раз первым бежал Прима, затем - Пидручный, Тищенко и Дудченко.

На первых этапах сборная Украины боролась за пятерку, но потом Артем Тищенко существенно проиграл в скорости на своем этапе и передал эстафету шестым с более минутой отставание. Антон Дудченко проиграл две позиции и финишировал восьмым.

Француз Эмильен Жаклен вырвал победу на финиш у лидера биатлонного сезона Иоганнеса Бе.

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Завтра в Антерсельве состоится мужской масстарт и женская эстафета.