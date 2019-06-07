Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов "Тоттенхэм" - "Ливерпуль" оказался не слишком зрелищным, а порой и унылым. Ситуацию изменила яркая блондинка, которая во время матча выбежала на поле в откровенном купальнике.

Фанаты быстро нашли смелую девушку, ею оказалась Кинси Волански - американская модель, путешественница и тревел-блогер. После своего поступка девушка стала очень популярной, так количество подписчиков на ее Instagram увеличилось с 300 тыс. до 2,6 млн.

В то же время наказание Кинси было достаточно серьезным. В частности ее оштрафовали на 15 тыс. евро. Также Instagram заблокировал аккаунт девушки, который после ее поступка набирал все больше и больше подписчиков.

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Пользователи обратили внимание на то, что внешний вид Кинси в жизни и на снимках очень отличается. Как бы ни было, но откровенные фото сексуальной блондинки способны впечатлить.

Украинская певица Настя Каменских похвасталась в сети аппетитными формами, позируя в нижнем белье. В кадре она появилась в белом кружевном полупрозрачном комплекте - корсете и трусиках.