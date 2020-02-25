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вторник, 25 февраля 2020 15:31

Форвардом "Динамо" заинтересовался испанский клуб

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Форвардом &quot;Динамо&quot; заинтересовался испанский клуб
Фран Соль не может похвастаться стабильной игровой практикой в "Динамо". Фото: из открытых источников

Форвардом киевского "Динамо" Франом Солем заинтересовалась испанская "Альмерия".

Испанский клуб сейчас занимает третье место во втором по силе дивизионе Испании и рассчитывает в следующем сезоне играть в Ла Лиге. Поэтому стремится усилить свои ряды известным игроком, сообщает ukr-footbal.org.ua.

Соль не имеет стабильного места в "Динамо". Если ситуация не изменится и во второй части сезона, то он может вернуться на родину.

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Фран Соль перешел в "Динамо" в января 2019 года из нидерландского "Виллема II". За это время сыграл в 13 матчах и забил один гол.

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