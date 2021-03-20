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суббота, 20 марта 2021 09:05

Форварда "Зари" продадут в Италию

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Форварда &quot;Зари&quot; продадут в Италию
Аллахьяр Сайядманеш стал лучшим игроком февраля. Фото: UA-Футбол / Александр Приходько

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал об интересе к арендованному у "Фенербахче" форварду "Зари" Аллахьяру Сайядманешу.

"С Аллахьяром история очень интересная и даже комичная. "Фенербахче" купил игрока и не успел рассмотреть его в игре. Грянул ковид и локдаун, а матчи в Турции были остановлены. Купили вроде как потенциально неплохого футболиста, но что он из себя представляет – понятия не имели. Здесь появляется вариант с арендой в "Зарю". Ее очень правильно оформили – аренда на полтора года с правом выкупа за 2,5 миллиона. Никто на него в тот момент в "Фенербахче" серьезно не рассчитывал.

Ситуация сказочна еще и тем, что "Заря" не полностью платит Аллахьяру зарплату. 10 тысяч платит "Заря", 20 тысяч – "Фенербахче". Сейчас к Сайядманешу есть прямой интерес от клуба из Серии А. Цена варьируется от 5 до 7 миллионов. Зная об интересе, турки начали просить "Зарю" вернуть игрока. Но "Заря" тоже знает про этот интерес, возвращать не собирается и намерена выплатить "Фенербахче" те самые 2,5 миллиона.

Единственный вопрос, что турки накрутили эту историю, что Аллахьяр может быть продан в "Шахтер" за 8 миллионов. Эта история не подтверждается, "Шахтер" не планирует такой трансфер", – сказал Денисов.

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В этом сезоне Аллахьяр забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах. В игре с "Шахтером" он совершил впечатляющий рейд на последней минуте и отдал голевой пас Дмитрию Иванисене. Transfermarkt оценил Аллахьяра в 600 тысяч евро.

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