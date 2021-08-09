Форвард "Зари" заинтересовал "Брюгге" и "Андерлехт"

Сайядманеш забил победный гол "Шахтеру". Фото: UA-Футбол / Александр Приходько

Иранский нападающий "Зари" 20-летний Аллахьяр Сайядманеш попал в сферу интересов двух бельгийских клубов.

Как сообщает журналист Ягиз Сабунчуоглу, "Андерлехт" и "Брюгге" сделали предложения футболисту.

"Заря" хочет получить от клубов более € 3,5 млн, чтобы активировать опцию выкупа Сайядманеша у "Фенербахче".

Луганскому клубу принадлежит право выкупа футболиста до января 2022 года.

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В прошлом сезоне Аллахьяр Сайядманеш сыграл в чемпионате 19 матчей, в которых забил пять мячей. В том числе победный - "Шахтеру" в Киеве.