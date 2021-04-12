Форвард сборной Украины вспомнил, как впервые увидел свою новую родину

В 34 года Мораес забил первый гол за сборную Украины. Фото: facebook.com

Нападающий донецкого "Шахтёра" и сборной Украины Жуниор Мораес вспомнил свой первый день в Украине.

"Между Бразилией и Украиной нет ни единой общей черты. Это абсолютно 2 разных мира. Традиции, люди, погода, места – всё разное. Тем не менее я люблю обе страны.

Мой первый день в Украине? Мы с "Металлургом" как раз вернулись с тренировочных сборов. До этого в этой стране я ни одного раза не был. Выхожу из аэропорта и замираю: снег, холод, сильный ветер. На секундочку, это был февраль. Я тогда испугался: как мне тут жить", — сказал Мораес в эфире программы "Великий Футбол".

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В Украине Мораес выступал за такие клубы, как "Металлург" - 2011-й, 2012-2015 года - и киевское "Динамо" - 2015-2018 года. С 2018-го играет за донецкий "Шахтёр". За сборную страны он сыграл 10 матчей, забил один мяч.