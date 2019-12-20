Форвард сборной Тринидада и Тобаго погиб в ДТП

Шедон Винчестер погиб в результате превышения скорости. Фото: из открытых источников

Форвард сборной Тринидада и Тобаго Шедон Винчестер погиб ДТП

27-летний Шедон Винчестер погиб 19 декабря. Трагедия произошла в Тринидаде и Тобаго - на родине нападающего. У автомобиля, на котором футболист попал в смертельное ДТП, лопнул шина на скорости 237 км / ч

В трагической ДТП погибли еще три человека, среди них и девушка нападающего. Автомобиль во время движения въехал в столб, после чего загорелся. Кто был за рулем, пока не уточняется, сообщает "Футбол 24"

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Шедон Винчестер защищал цвета финского "Сейнайоки" в 2018 году и был одноклубником Украинский Дениса Олейника. За сборную Тринидада и Тобаго форвард забил 5 голов в 24-х матчах.