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Форвард сборной Польши для Шевченко. "Дженоа" подписывает звездного нападающего

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Форвард сборной Польши для Шевченко. &quot;Дженоа&quot; подписывает звездного нападающего
Кшиштов Пёнтек имеет опыт выступлений в Серии А. Фото: Instagram.com/pjona_9

Аутсайдер Серии А "Дженоа" близок к трансферу форварда сборной Польши и Берлинской "Герты" 26-летнего Кшиштова Пёнтека.

Команда украинского тренера Андрея Шевченко арендует Пёнтека до конца сезона 2021/22, сообщает Football Italia.

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В соглашении будет пункт о выкупе контракта за €17 млн ​​в конце сезона.

Поляк имеет опыт выступлений в составе "грифонов". Пёнтек защищал цвета "Дженоа" в сезонах 208/19, откуда перешел в "Милан" "за €35 млн. С 2020 года играл за немецкую "Герту".


В этом сезоне польский нападающий провел девять матчей в чемпионате Германии и забил один мяч.

В составе сборной Польши Пентек провел 15 матчей и забил семь голов.

"Дженоа" занимает 18-е место в чемпионате Италии. 6 января "грифоны" сыграют в гостях против "Сассуоло". Отчет об игре читайте на нашем сайте.

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