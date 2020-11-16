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понедельник, 16 ноября 2020 11:55

Форвард "Шальке" хочет играть за сборную Украины

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Форвард &quot;Шальке&quot; хочет играть за сборную Украины
Игаль Брук играет за юношескую команду "Шальке". Фото: ФК "Шальке".

Нападающий "Шальке" 18-летний Игаль Брук хочет выступать за сборную Украины.

Футболист входит в состав молодежной команды "Шальке", но связывает будущее со сборной Украины.

"Играть за национальную сборную, а не юношескую - это цель, наверное, всех украинских футболистов. Я знаю, что по-быстрому это не придет, мне надо себя еще проявить. Я только раз играл за сборную Ю-18.

Надеюсь, в квалификации в Израиле в следующем году, если не отменят, я смогу показать, на что я способен, чтобы меня вызвали в сборную Ю-21. Если и там себя зарекомендую - то наконец в национальную сборную ", - сказал Брук в эфире "Профутболу".

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Родители Брука из Украины, но эмигрировали в Израиль, потом переехали в Канаду. В активе форварда 1 матч за сборную Украины Ю-18.

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