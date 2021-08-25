Форвард ПСВ допустил эпический промах в матче против "Бенфики"

Захави мог стать спасителем ПСВ. Фото: Reuters

Израильский форвард ПСВ Эран Захави еще долго будет вспоминать свой момент в матче плей-офф квалификации ЛЧ против "Бенфики".

На 62-ой минуте израильтянин потерял лучшую возможность, чтобы поразить ворота "орлов".

Коди Гакпо ворвался в штрафную и выкатил мяч на Захави. Нападающий ПСВ слишком жестко поставил ногу и влепил в перекладину с 6 метров. Шокированный Эран упал на колени, не веря своей неудаче.

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"Бенфика" Романа Яремчука удержала удовлетворительную нулевую ничью и завоевала путевку в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче португальский клуб победил дома - 2:1. Украинец отдал один голевой пас.