Форвард "Динамо" вместо тренировки пошел в ночной клуб и подделал медицинскую справку

Жерсон Родригес выставлен на трансфер руководством "Динамо". Фото: Александр Попов

Руководству и тренерскому штабу "Динамо" надоело безразличное отношение Жерсона Родригеса к своим профессиональным обязанностям.

После матча Динамо - Заря, который состоялся 8 декабря, Родригес пропустил обязательное тренировки команды, сославшись на болезнь, о чем сообщил клубного врача. Однако в своем инстаграме футболист публиковал "сториз" с одного из ночных клубов столицы, где он весело проводил время, пишет "Спортарена"

Решив убедиться в правдивости сообщений футболиста, врачи "Динамо" поехали к форварду, однако дома его не застали. На следующий день Родригес предоставил справку, выданную одним из лечебных учреждений Киева, он действительно был болен в этот день.

Эта история стала последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства и тренерского штаба "Динамо". Теперь с игроком планируют попрощаться во время зимнего трансферного окна.

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Жерсон Родригес перешел в "Динамо" в августе этого года, а сумма трансфера по неофициальным данным составила 2 миллиона евро. За бело-синих форвард сборной Люксембурга сыграл во всех турнирах 12 матчей, в которых забил два гола.