Форвард "Динамо" перешел в французский "Труа"

Жерсон Родригеш год поиграл под руководством Луческу. Фото: UA-Футбол / Александр Приходько

Один из ключевых легионеров киевского "Динамо" Жерсон Родригеш проведет остаток нынешнего сезона во французском "Труа". Клуб выступает в элитном дивизионе страны.

Об этом сообщают на официальном сайте киевлян. Нападающий из Люксембурга перешел в новую команду на правах аренды.

После трех туров Лиги 1 "Труа" замыкает турнирную таблицу с одним набранным очком. Раньше в летнее межсезонье в клуб из львовского "Руха" перешел украинец Николай Кухаревич. Но перед закрытием трансферного окна нашего соотечественника отдали в аренду в бельгийский "Левен".

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Эта аренда станет для Родригеша второй в "динамовской" карьере. В киевскую команду он перебрался летом 2019 года, но из-за систематических проблем с дисциплиной Родригеша отдали в чемпионат Турции, где нападающий выступал за "Анкарагюджю".