"Формула-1": кто стал победителем восьмого этапа Гран-При

Лидер автогонок "Формулы-1" пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Штирии, сообщается на сайте соревнований.

Нидерландский гонщик выиграл вторую гонку подряд и четвертую в сезоне. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Третьим стал его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Очки в гонке также заработали: Серхио Перес, Ландо Норрис, Карлос Сайнс, Шарль Леклер, Лэнс Стролла, Фернандо Алонсо и Юки Цунода.

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В общем зачете Ферстаппен набрал 156 очков против 137 у Хэмилтона. Тройку замыкает Перес — 96.

Отметим, что в Кубке Конструкторов уверенно лидирует "Ред Булл", который набрал 252 очка. От "Мерседеса" команда оторвалась уже на 41 балл. Третье место занимает "Макларен" у которого 120 очков. "Феррари" отстает от "Макларена" на 12 баллов.

Ранее стали известны оба финалиста Кубка Стэнли.