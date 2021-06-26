Стали известны оба финалиста Кубка Стэнли

"Тампа" второй раз подряд побилась в финал. Фото: latimes.com

Американский хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" вышел в финал Кубка Стэнли. В серии до четырех побед он одолел "Нью-Йорк Айлендерс" - 4:3.

В седьмом матче полуфинальной серии против "Нью-Йорк Айлендерс" для победы "Тампе-Бэй хватило одной-единственной заброшенной шайбы. В дебюте второго периода в меньшинстве отличился Янни Горд.

Получив минимальную победу, "молнии" выиграли серию со счетом 4:3, и второй сезон подряд сыграют теперь в финале Кубка Стэнли. Они получат шанс защитить свой титул, завоеванный по итогам предыдущего сезона-2019/2020.

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В финале "Тампа-Бэй Лайтнинг" встретится с легендарными "Монреаль Канадиенс", которые впервые вышли в финал с 1993 года. "Монреаль" является рекордсменом Кубка Стэнли. Клуб имеет 24 победы в турнире.