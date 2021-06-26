Стали известны оба финалиста Кубка Стэнли

 
Ексклюзивы
1/5
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 36
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
1 Просмотров: 2359
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 405
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 333
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 585
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 720
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 423
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 378
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 1035
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 360
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Италия дожала Австрию в конце встречи
Италия дожала Австрию в конце встречи
Легендарный клуб НХЛ вышел в финал Кубка Стэнли
Легендарный клуб НХЛ вышел в финал Кубка Стэнли
Игрок Колумбии забил Бразилии "ножницами" на Кубке Америки
Игрок Колумбии забил Бразилии "ножницами" на Кубке Америки
Как игроки сборной Украины реагировали на выход в плей-офф Евро
Как игроки сборной Украины реагировали на выход в плей-офф Евро
Франция не смогла взять реванш в Португалии за поражение в финале Евро
Франция не смогла взять реванш в Португалии за поражение в финале Евро
Интервью
1/5
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
2 Просмотров: 234
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 387
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 972
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 855
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 198
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
25 июня 2021
Просмотров: 459
Не буде покою
Мав настати той день, коли я візьму до рук сапку. Не просто візьму, а знайду в собі силу тримати впевнено й відчувати її, як вправний вершник ...
суббота, 26 июня 2021 09:32

Стали известны оба финалиста Кубка Стэнли

  Комментировать
Стали известны оба финалиста Кубка Стэнли
"Тампа" второй раз подряд побилась в финал. Фото: latimes.com

Американский хоккейный клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг" вышел в финал Кубка Стэнли. В серии до четырех побед он одолел "Нью-Йорк Айлендерс" - 4:3.

В седьмом матче полуфинальной серии против "Нью-Йорк Айлендерс" для победы "Тампе-Бэй хватило одной-единственной заброшенной шайбы. В дебюте второго периода в меньшинстве отличился Янни Горд.

Получив минимальную победу, "молнии" выиграли серию со счетом 4:3, и второй сезон подряд сыграют теперь в финале Кубка Стэнли. Они получат шанс защитить свой титул, завоеванный по итогам предыдущего сезона-2019/2020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легендарный клуб НХЛ вышел в финал Кубка Стэнли

В финале "Тампа-Бэй Лайтнинг" встретится с легендарными "Монреаль Канадиенс", которые впервые вышли в финал с 1993 года. "Монреаль" является рекордсменом Кубка Стэнли. Клуб имеет 24 победы в турнире.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стали известны оба финалиста Кубка Стэнли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
июня

Восстание узников подавили танками

Королевство заставили уступить территорию

17-летней выпускнице школы проткнули сердце

Насиловал, душил и ударил 40 раз ножом: 6-летняя девочка умерла страшной смертью

"А мне по*..й, что ты большой, я пожизненно неприкасаемый" - судья расстрелял посетителя кафе

Самое читаемое
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 10098
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 8856
&quot;Кто реально управляет Украиной?&quot; - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 4 Просмотров: 7902
&quot;Горький Лук&quot; и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
"Горький Лук" и 21-летняя спортсменка: кого не стало на этой неделе
 Просмотров: 5769
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
Ведущую российского телеканала воротило от Putin is a killer на футболке украинского нардепа
 3 Просмотров: 3393
Спорт
Италия дожала Австрию в конце встречи
Италия дожала Австрию в конце встречи
 Просмотров: 981
В Украине отреагировали на предложение России провести товарищеский матч между сборными
В Украине отреагировали на предложение России провести товарищеский матч между сборными Просмотров: 810
Скандальный форвард просится в "Черноморец"
Скандальный форвард просится в "Черноморец" Просмотров: 324
Клуб Зинченко побьет трансферный рекорд Англии
Клуб Зинченко побьет трансферный рекорд Англии Просмотров: 297
Игрок сборной Украины перейдет в "Болонью"
Игрок сборной Украины перейдет в "Болонью" Просмотров: 441
Больше всего комментируют
25
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
8
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
6
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
Голосов: 110
Голосование Кто пройдет в четвертьфинал Евро?
  • 1) Швеция
  • 2) Украина
Просмотреть