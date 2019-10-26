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суббота, 26 октября 2019 14:18

"Фонсека уничтожил Коваленко и не оставил после себя ничего" – Луческу

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&quot;Фонсека уничтожил Коваленко и не оставил после себя ничего&quot; – Луческу
После "Шахтера" Луческу провалился в Росиии и Турции

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу рассказал о том, почему он не так давно критиковал Паулу Фонсеку, который принял донецкий клуб после него.

"Я критиковал Фонсеку, потому что он ни разу не поблагодарил меня за ту команду, которую я ему оставил. Он уничтожил Коваленко. Он не оставил после себя должного наследия", – пишет ua-football.com.

"Ни один молодой игрок "Шахтера" после меня не перешел в топ-клуб. Когда мы играли финал Юношеской лиги УЕФА с "Челси", то я выпустил на поле дубль. А после этого эти футболисты не выходили на поле, они просто исчезли.

Во время сборов я давал шанс пяти-шести новичкам. Малышев, Малиновский, Болбат, Бутко, Зубков, Борячук – все они играли при мне. Где они сейчас?

У Фонсеки была одна цель: выигрывать трофеи, и уехать за границу. Я же ставил перед собой другие цели: выигрывать трофеи, строить команду и продолжать жить здесь. Он принял чужой стиль и ничего не менял. Через СМИ он пытался выстроить образ топ-тренера, чтобы возглавить клуб из Европы.

У меня тоже была возможность покинуть "Шахтер" и возглавить другой клуб, но я этого не сделал. В самое непростое время я остался в команде и сохранил ее на прежнем уровне. Не забывайте, что Фонсека пришел в "Шахтер" после того, как мы обыграли "Брагу" 4:0", - сказал Луческу.

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Луческу в "Шахтере" работал с 2004 по 2016 год. Он выиграл за это время 8 чемпионских титулов.

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