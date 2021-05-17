Фонсека провел переговоры чемпионом России

Паулу Фонсека женат на украинке. Фото: Reuters

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека провёл переговоры с несколькими клубами, в число которых вошёл чемпион России санкт-петербургский "Зенит", информирует ForzaRoma со ссылкой на II Messaggero.

Согласно сведениям источника, португалец также активно контактирует с "Тоттенхэм Хотспур" и лиссабонской "Бенфикой". Фонсека покинет пост наставника "Ромы" по окончании нынешнего сезона, его место займёт Жозе Моуринью, который уже подписал контракт с "волками".

Паулу не против остаться в Италии, однако никакого конкретного интереса от клубов Серии А к нему пока нет.

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Ранее сообщалось, что Фонсека отказался возглавить другую российскую команду — московский "Спартак". В услугах Паулу был также заинтересован донецкий "Шахтёр", который португальский специалист возглавлял до переезда в Италию.