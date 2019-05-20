Фонсека прокомментировал получение "Шахтером" чемпионского титула

За 3 года в Украине Паулу Фонсека завоевал 3 чемпионских титула.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал победу над Зарей и получения "горняками" чемпионства Украине.

"Если говорить по сегодняшнему матчу, считаю, мы заслуженно победили." Заря "- сложный соперник, и сегодня вновь было нелегко, несмотря на то, что у наших ворот почти не было моментов. Мы все время контролировали ход поединка и имели возможность забить еще несколько раз.

Мы очень счастливы, что выиграли очередной титул - седьмой с тех пор, как я в "Шахтере". Это клуб-победитель! Мы добились результата благодаря моим игрокам. Конечно, я не могу не сказать о ребятах, которые сейчас уже не здесь, однако заслуживают переживать эту счастливую минуту вместе с нами - это Данченко и Ракицкий. Они внесли немалый вклад в нашу победу.

Также хочу сказать спасибо своему тренерскому штабу, совсем всему персоналу и сотрудникам клуба. Несомненно, мы были лучшей, амбициозным командой на протяжении всего чемпионата, демонстрировали наиболее качественный футбол, и именно поэтому в наших руках очередной трофей ", - цитирует Фонсеку официальный сайт" Шахтера ".

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В этом сезоне "Шахтер" в 13 раз стал чемпионом Украины.