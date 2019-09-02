Фонсека пригласил в "Рому" бывшую звезду "Шахтера"

Генриху Мхитаряну осталось согласовать детали перед переходом в "Рому"

Полузащитник "Арсенала" и сборной Армении Генрих Мхитарян прибыл в Италию. Вскоре ожидается медицинское обследование и оформление аренды бывшего игрока донецкого "Шахтера" в "Рому" на один сезон с опцией выкупа.

Команда Паулу Фонсеки была заинтересована в подписании полузащитника "Шахтера" Тайсона. Однако "горняки" не приняли предложение римлян.

В нынешнем сезоне 30-летний Мхитарян провел 3 матча. В прошлом сезоне на счету полузащитника 39 поединков за "Арсенал", 6 голов и 7 результативных передач.

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"Рома" после двух сыгранных туров идет на 15-м месте в Серии А. Следующий матч команда Паулу Фонсеки проведет 15 сентября против "Сассуоло".