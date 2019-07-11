Фонсека попал в скандал в Италии

Фонсека поссорился со своим помощником в "Роме"

Новый наставник "Ромы" Паулу Фонсека перед одним из тренировок команды не нашел общий язык со своим помощником.

Португальский специалист перед началом утренней тренировки "Ромы" упрекнул своему помощнику по тактике Тиагу Леалю, то со своей стороны также бурно ответил Фонсеке.

Ассистент наставника Нуну Кампуш пытался успокоить тренеров. Это событие зафиксировали камеры видеонаблюдения на клубной базе "Роми", сообщает" Corriere dello Sport ".

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Тиагу Леал является тренером по тактике. Он работает с Фонсека с 2014 года, когда Паулу заметил талантливого тренера благодаря его аналитике игр чемпионата Португалии на YouTube. Оба коуча работали в донецком "Шахтере" с 2016 до 2019 года.