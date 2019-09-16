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понедельник, 16 сентября 2019 11:56

Фонсека одержал первую победу во главе "Ромы" в Серии А

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Фонсека одержал первую победу во главе &quot;Ромы&quot; в Серии А
Команда Фонсеки легко победила "Сассуоло"

В третьем туре чемпионата Италии "Рома" на "Стадио Олимпико" в результативном матче выиграла у "Сассуоло". Это первая победа Паулу Фонсеки в качестве главного тренера "волков".

"Рома" еще в первом тайме отгрузила сопернику 4 мяча, трижды забив уже к 22-й минуте матче. Отличились Брайан Кристанте, Эдин Джеко и Генрих Мхитарян, который забил в дебютном матче. Ближе к концу первой половины игры четвертый мяч в ворота "Сассуоло" отправил Джастин Клюйверт.

В начале второго тайма "Рома" имела две неплохих возможности сделать преимущество еще убедительнее, однако оба раза "Сассуоло "выручила штанга. В то же время "нероверди" удалось забить дважды — дубль на свой счет записал Доменико Берарди.

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"Рома" благодаря победе набрала 5 очков и вышла на 7-е место. В следующем туре команда Фонсеки сыграет на выезде против "Болоньи",

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