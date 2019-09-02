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понедельник, 02 сентября 2019 09:44

Фонсека не победил в римском дерби

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Фонсека не победил в римском дерби
Паулу Фонсека набрал в стартовых двух турах только два очка для "Ромы"

В матче второго тура Серии А было сыграно римское дерби. "Лацио" и "Рома" не сумели выявить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 1:1.

Уже на старте "волки" заработали пенальти, который выполнил ветеран Александр Коларов. После этого "Лацио" начал активно давить на ворота Пау Лопеса, но не смог поразить ворота принципиального соперника.

После перерыва Альберто Ромеро все же сумел сравнять счет, воспользовавшись позиционной ошибкой "волков". После этого "Лацио" упустил немало эпизодов и сыграл вничью в матче, который должен выигрывать.

После этой ничьей "Лацио" набрал 4 очка и идет на 2-м месте в Серии А, но большинство матчей второго тура будут сыграны позже и "орлы" могут потерять позицию. "Рома" под руководством Паулу Фонсеки еще не выигрывала. "Волки" с двумя очками занимают одиннадцатое место.

"Лацио" - "Рома" 1:1

Голы: Альберто Ромеро, 58 - Коларов, 17 (пен.)

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В следующем туре 15 сентября "Лацио" на выезде встретится с спали, а "Рома" дома примет "Сассуоло".

https://24tv.ua
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