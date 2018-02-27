Фонсека может сменить Венгера в "Арсенале" - СМИ

Контракт Паулу Фонсеки истекает по завершению текущего сезона

"Арсенал" рассматривает главного тренера "Шахтера" Паулу Фонсеку как одного из возможных кандидатов на смену менеджеру команды Арсену Венгеру летом 2018 года. Об этом сообщает The Telegraph.



Деятельность и результаты клуба под руководством Венгера руководство "Арсенала" будет оценивать по завершению текущего сезона. Но работа по поиску потенциального преемника французского тренера идет уже сейчас.

В качестве кандидатов, кроме Фонсеки, называются главный тренер "Монако" Леонарду Жардим, экс-тренер "Баварии" Карло Анчелотти, Микель Артета, работающий с Пепом Гвардиолой в "Манчестер Сити", ассистент тренера сборной Бельгии Тьери Анри, менеджер "Селтика" Брендан Роджерс и главный тренер сборной Германии Йоахим Лев.

Также Фонсекой интересуется "Эвертон", который даже делал предложение специалисту осенью. Но "Шахтер" не хотел отпускать наставника, в то время, как клуб играл важные матчи в Лиге Чемпионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" предложил Фонсеке новый контракт

Контракт Паулу Фонсеки истекает по завершению текущего сезона. Ранее наставник "Шахтера" не исключал возможность покинуть клуб летом.