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четверг, 13 июня 2019 13:01

Фонсека может перетянуть за собой футболистов "Шахтера"

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Фонсека может перетянуть за собой футболистов &quot;Шахтера&quot;
Паулу Фонсека не исключает появление игроков "Шахтера" в Риме.

Новый главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека признался, что хотел бы видеть в составе своей новой команды некоторых футболистов "Шахтера".

"Да, некоторые игроки Шахтера мне интересны, и я бы хотел, чтобы они продолжили карьеру в Роме. Но давайте будем реалистами, у каждого из них есть действующий контракт и если стороны не договорятся, то они не перейдут. Фамилии тех, кто может к нам перейти называть не буду, но подтвержу, что действительно 3-4 футболиста мне интересны".

Ранее сообщалось, что из "Шахтера" в "Рому" вслед за Фонсекой могут перейти защитник Исмаили и полузащитники Маркос Антонио, Тарас Степаненко и Тайсон.

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"Рома" в прошлом сезоне заняла 6-е место в рамках Серии А, из-за чего осталась без путевки в Лигу чемпионов.

https://sportarena.com
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13
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