Фонсека может перетянуть за собой футболистов "Шахтера"

Паулу Фонсека не исключает появление игроков "Шахтера" в Риме.

Новый главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека признался, что хотел бы видеть в составе своей новой команды некоторых футболистов "Шахтера".

"Да, некоторые игроки Шахтера мне интересны, и я бы хотел, чтобы они продолжили карьеру в Роме. Но давайте будем реалистами, у каждого из них есть действующий контракт и если стороны не договорятся, то они не перейдут. Фамилии тех, кто может к нам перейти называть не буду, но подтвержу, что действительно 3-4 футболиста мне интересны".

Ранее сообщалось, что из "Шахтера" в "Рому" вслед за Фонсекой могут перейти защитник Исмаили и полузащитники Маркос Антонио, Тарас Степаненко и Тайсон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" получил нового главного тренера

"Рома" в прошлом сезоне заняла 6-е место в рамках Серии А, из-за чего осталась без путевки в Лигу чемпионов.