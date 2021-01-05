Фонсека хочет перехватить новичка "Динамо"

Лиэль Абад может стать первым зимним новичком "Динамо". Фото: one.co.il

Итальянская "Рома" хочет перехватить потенциального новичка "Динамо" Лиэля Абада.

Команда экс-тренера "Шахтера" Пауло Фонсека заинтересована в услугах вингера из Израиля, сообщает Tuttomercatoweb.com.

Португальском тренеру импонирует игра Абади. "Рома" может перебить предложение "Динамо" в размере €5 млн. Игрок должен прибыть в Киев в конце недели. Клубы между собой согласовывают последние детали перехода.

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В текущем сезоне Лиэл Абада провел в текущем сезоне за "Маккаби" 13 матчей, в которых забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи.