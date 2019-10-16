Финляндия может впервые попасть на Евро

Форвард Пукки (крайний справа) отличился дублем

Вчера состоялись еще несколько матчей отбора к Евро 2020.

В группе F Швеция у себя на поле сыграла вничью с Испанией - 1:1, Румыния не смогла справиться с Норвегией - 1:1, а Фарерские острова преодолели Мальту - 1:0.

В группе G Израиль победил Латвию - 3:1.

В группе D Швейцария победила Ирландию - 2:0, а Грузия на выезде одолела Гибралтар - 3:2.

В последней группе досрочный победитель Италия легко победила на выезде Лихтенштейн - 5:0, Финляндия разбила Армению - 3:0, а Греция дома оказалась сильнее Боснии и Герцеговины - 2:1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Россия могут выяснить отношения на Евро

Сборная Финляндии после этого тура набрала 15 баллов и на 5 оторвалась от Армении и Боснии. Для того чтобы занять второе место финнам надо в двух матчах набрать 2 зачетных балла.