Финалист Лиги Европы поиздевался над Россией

На карте "Вильярреала" нет России. Фото: "Вільярреал"

В решающем матче Лиги Европы в конце мая сойдутся испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед". Команды уже начали подготовку к поединку.

Испанский клуб объявил об открытии регистрации на поездку до польского Гданьска, где состоится финальное противостояние. На официальной странице в Твиттере "Вильярреал" опубликовал карту Европы, где проложил маршрут морем для "желтой субмарины" (прозвище клуба) в Польшу. Крым на этой карте указан, как украинская территория, а Россия вообще отсутствует.

Именно "Вильярреал" в 1/8 финала турнира не позволил киевскому "Динамо" пробиться в четвертьфинал, дважды преодолев подопечных Мирчи Луческу со счетом 2:0.

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Финал Лиги Европы состоится 26 мая и начнется в 22:00. Накануне в полуфиналах "Вильярреал" одолел лондонский "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" победил итальянскую "Рому".