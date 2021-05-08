Финал Лиги чемпионов перенесут в Англию

Стамбул может не дождаться финала второй год подряд. Фото: Reuters

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют "Манчестер Сити" и "Челси", вероятно будет перенесен из Стамбула.

По информации ESPN, УЕФА и Футбольная ассоциация Англии ведут переговоры по этому вопросу после того, как британское правительство внесло Турцию, где изначально должен был пройти финальный матч, в "красный список" стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

Любой человек, вернувшийся в Великобританию из страны в "красном списке", будет обязан пройти 10-дневный карантин.

В прошлом году финал Лиги чемпионов был перенесен из Стамбула в Лиссабон из-за ситуации с коронавирусом.

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Ранее сообщалось, что финал турнира готов принять стадион "Астон Виллы". Также игра может пройти на стадионе "Тоттенхэма". "Манчестер Сити" никогда раньше не играл в финале Лиги чемпионов.