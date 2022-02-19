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суббота, 19 февраля 2022 11:11

Финал Кубка Украины по футболу примет Киев, ближайшие домашние матчи сборной - Львов

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Финал Кубка Украины по футболу примет Киев, ближайшие домашние матчи сборной - Львов
НСК "Олимпийский". Фото: УАФ

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел вопрос о месте проведения финального матча Кубка Украины-2021/22.

Поединок состоится 12 мая в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский", сообщает сайт УАФ.

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Также исполком УАФ принял решение о месте проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций-2022/23 против команд Армении и Ирландии.

Встречи состоятся 11 и 14 июня во Львове на "Арене Львов".

Четвертьфинальные матчи Кубка Украины состоятся 1-3 марта. Полуфиналы запланированы на 20 апреля.

Борьбу за трофей продолжают "Металлист", "Заря", "Александрия", "Динамо", "Львов", "Шахтер", "Днепр-1" и "Ворскла".

Выступления в новом розыгрыше Лиги наций сборная Украины начнет 4 июня в Ирландии.

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