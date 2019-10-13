Финал Кубка мира Швайнштайгер играл из окровавленным лицом

Бастиан Швайнштайгер – символ триумфа немецкого футбола на международной арене. В 2013- м году с "Баварией" он выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а уже в 2014-м поднял над головой кубок Чемпионата мира. Его карьера полна взлетов и падений, разочарований и невероятных побед, неизменной оставалась лишь любовь болельщиков к своему капитану. 8 октября Швайнштайгер объявил о завершении карьеры.

Пишет "Трибуна".

Сегодня имя Бастиана Швайнштайгера у многих ассоциируется с "Баварией". Однако далеко не все знают, чего футболисту стоило попадание в стартовый состав первой команды.

На самом старте своей карьеры будущая звезда немецкого футбола ежедневно преодолевала расстояние в 70 км от своего родного города Кольбермора до Мюнхена. Старания юного Бастиана дали свои плоды, и уже в 16 лет Швайнштайгер присоединяется к дублю, а позже и к основному составу "Баварии".



Первой "встряской" в карьере футболиста стало решение главного тренера клуба Феликса Магата перевести Швайнштайгера в дубль команды. Свое намерение тренер "Баварии" аргументировал недостаточной отдачей Бастиана на тренировках. Уже тогда, в столь юном возрасте, Швайнштайгер показал свой невероятной силы характер и с двойным усердием начал работать над собой, чтобы уже через несколько месяцев вернуться в основную команду.



Взлет клубной карьеры Швайнштайгера начался в сезоне 2009/10, и связан он с приходом в команду Луи Ван Гала, поставившего Бастиана в центр полузащиты. В этом же сезоне "Бавария" оформляет чемпионский дубль и выходит в финал Лиги чемпионов, где встречается с "Интером" Моуриньо. В том финале "Бавария" проиграла со счетом 0:2. В будущем Швайнштайгер вновь встретится с Особенным, и вновь эта встреча не принесет футболисту удачи, ведь в "Манчестере" Моуриньо Швайнштайгер не заиграет.

Вообще у немца сложились непростые отношения с главным клубным турниром. Возможно одним из самых печальных моментов в карьере Швайнштайгера стал домашний финал Лиги чемпионов в сезоне 2011/12. Тогда в послематчевой серии пенальти Швайнштайгер отправился бить пятый удар "Баварии". После короткого разбега футболист попадает в штангу. И тогда вся тяжесть момента грозовой тучей накрывает Бастиана и всю "Альянц Арену". Швайнштайгер, будучи не в силах сдержать чувства боли и горечи, разочарованно закрывает лицо футболкой. После того как Дрогба прошибает угол ворот Мануэля Нойера, становится совсем невыносимо. Раздавленный Швайнштайгер падает на колени, утыкаясь лицом в газон. О чем он тогда думал понять тяжело, но, кажется, уже тогда Футбольный бог пообещал себе исправить роковую ошибку и выиграть для "Баварии" заветный трофей.

И солнце вновь воссияло над Мюнхеном, когда в следующем году "Бавария" в финале Лиги чемпионов обыграла своего принципиального соперника – "Боруссию" Дортмунд. Пусть в том матче Швайнштайгер не отметился забитым мячом, его боевой дух и умение поддержать команду в трудный момент помогло "Баварии" привезти трофей в Мюнхен. А спустя несколько месяцев Швайнштайгер и компания отомстили "Челси" и в матче за Суперкубок УЕФА обыграли лондонцев в серии пенальти. Однако в этот раз Бастиан бить пенальти не пошёл, видимо рана, нанесенная футболисту в Мюнхене, еще не зажила.

Карьера в сборной у Швайнштайгера тоже полна драматических моментов и приятных сюрпризов. В национальной сборной Бастиан впервые появился в 2004-ом году, тогда ему было всего 20 лет. В 2006-ом году пост главного тренера занял Йоахим Лёв, тогда и началась удивительная история успеха той сборной Германии.

Первый удар в сборной настиг Швайнштайгера в 2008-ом году, когда на Евро в матче с Хорватией он был удален, а сборная Германии проиграла со счётом 1:2. Однако футболист исправился почти сразу, ведь уже в четвертьфинале турнира немцы обыгрывают Португалию, а Бастиан забивает гол и отдает две голевые передачи.

Конечно апофеозом карьеры Швайнштайгера в сборной является победа Германии на Кубке мира в Бразилии. На том турнире Бастиан показал всю мощь и силу своего стального характера. Тот турнир для него начался с травмы и пропуска матча Германии с Португалией. Но Швайнштайгер не был бы Швайнштайгером, не докажи он всем, что способен бороться до конца.

Самым показательным моментом стал финал мундиаля. Все мы помним коллективное "избиение" Бастиана игроками сборной Аргентины и окровавленное лицо Футбольного бога. Йоахим Лёв уже готовил замену Швайнштайгеру, но Бастиан лишь отмахнулся, и после того, как кровь была немного остановлена, вернулся на поле доигрывать матч. А самое главное, что почву для успешного завершения судьбоносной атаки сборной Германии в финале Чемпионата мира подготовил он – Бастиан Швайнштайгер.

Футболист отвлекает на себя игрока соперника – Паласио, заставляя того покинуть позицию и отойти от своих ворот. Растерянный движениями партнёра Демичелис решает играть ближе к Мюллеру, что создает много свободного пространства для рванувшего в штрафную Марио Гётце. Затем последовал навес Шюррле, а что было дальше, вы и сами прекрасно знаете. Но и на этом Швайнштайгер не остановился. На второй компенсированной минуте добавленного времени Бастиан жестким подкатом останавливает перспективную атаку Месси, зарабатывая для Аргентины штрафной.

Это решение в самой концовке матча могло показаться безумным, но Швайнштайгер знал, что такой штрафной будет куда менее опасным, чем остановленная им атака. После финального свистка Футбольный бог не может сдержать слёз неописуемой радости и сумасшедшей усталости. Его слезы, смешанные с потом и кровью, становятся символом непоколебимого характера той сборной Германии.

Футбольный бог покидает Германию

Одной из величайших загадок человечества по сей день является причина трансфера Швайни в "Манчестер Юнайтед". Вообще после ухода Бастиана из "Баварии" в 2015- ом году его карьера больше напоминала скитание неприкаянной души по футбольному миру. Постоянные травмы не позволили Швайнштайгеру заиграть в Манчестере. А пришедший в 2016- ом Жозе Моуриньо отправил обладателя кубка Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, восьмикратного чемпиона Германии и чемпиона мира – Бастиана Швайнштайгера в молодёжный состав команды.

Это решение тренера "МЮ" совпало с провальным для футболиста Евро- 2016. На том турнире в матче с Италией Швайнштайгер вновь не реализует пенальти в послематчевой серии, к счастью, это не становится фатальным для Германии. Неудача с одиннадцатиметровыми тенью идёт за Футбольным богом. В матче с Францией Швайнштайгер играет рукой в штрафной и зарабатывает для французов пенальти, что позволяет им обыграть немцев и выйти в финал. На такой печальной ноте Бастиан решает завершить свою славную карьеру в сборной, публикуя в Твиттере официальное заявление.

Несмотря на неудачи в Манчестере, Бастиан остается в команде и даже берёт с "МЮ" Кубок Англии, но в 2017- ом всё же покидает АПЛ и переходит в американский "Чикаго Файр".

Бриллиантом в россыпи игр величайшего футболиста, безусловно, является его прощальный матч на "Альянц Арене". Столь трогательного прощания игрока с командой Мюнхен, кажется, не помнил. В приглушенном свете огней "Альянц Арены" Швайнштайгер спустился с трибун, пройдя через фанатский коридор. На поле Бастиана встретили его сокомандники и все трофеи, выигранные Бастианом с "Баварией". Ключевым моментом этой игры стал второй тайм, когда Швайнштайгер вновь вышел на поле в составе родного клуба. Его поддержали остальные баварцы, каждый из которых надел футболку с легендарным тридцать первым номером. В том матче Швайнштайгер в последний раз забил за "Баварию" и в последний раз ушел на замену под оглушительные аплодисменты "Альянц Арены".



На протяжении всей карьеры Бастиану Швайнштайгеру приходилось преодолевать трудности и, порой превозмогая боль, доказывать всем, что он лучший. Футбольный бог запомнится нам в первую очередь своей волей к победе и твёрдым характером.

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Завершение карьеры Швайнштайгера совпало с товарищеским матчем Германии против сборной Аргентины. В стартовом составе немцев на этот матч не было ни одного футболиста, принимавшего участие в финале Чемпионата 2014-го года. В Германии происходит смена поколений, и уход Швайнштайгера "на пенсию" становится символом этих перемен.