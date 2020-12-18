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пятница, 18 декабря 2020 09:15

ФИФА признал Левандовски лучшим игроком 2020-го

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ФИФА признал Левандовски лучшим игроком 2020-го
Роберт Левандовски выступает за "Баварию" с 2014 года. Фото: REUTERS

Форвард "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски стал лучшим футболистом по версии ФИФА 2020 года.

Левандовский победил в номинации "лучший футболист" The Best FIFA Football Awards 2020. Польский форвард смог опередить Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщает сайт ФИФА.

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп - лучший тренер. Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер стал лучшим голкипером года.

Премию "лучший гол-2020" получил полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хин Мин, поразивший ворота "Бернли" после прохода со своей половины поля.

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В сезоне 2019/2020 Роберт Левандовски с "Баварией" выиграл все возможные трофеи - чемпионат и Кубок Германии и Лигу чемпионов. В новом сезоне "Бавария" уже выиграла Суперкубок УЕФА и Суперкубок Германии. Поляк с 15 забитыми голами стал лучшим нападающим Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

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