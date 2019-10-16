FIFA планирует выдать пожизненный бан расистам

Международная федерация футбола планирует запретить расистам посещать матчи. Фото: asia

Международная федерация футбола планирует выдавать пожизненный запрет на посещение футбольных матчей для лиц, которые позволяют себе расистское поведение на стадионах во время игры.

Об этом сообщили на официальном сайте FIFA.

Такое решение приняли после инцидентов, которые произошли во время отборочного матча Евро-2020 между Болгарией и Англией в столице Болгарии Софии 14 октября. Судья дважды останавливал игру из-за криков болгарских болельщиков. Когда темнокожие игроки Англии выходили на поле болгарские фанаты издавали звуки обезьян. Тогда сборная Англии одержала победу над Болгарией, забив шесть голов, пишет hromadske. После этого президент Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов покинул свой пост. Призывал к этому премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

В июне 2019 в дисциплинарный кодекс внесли изменения. Теперь FIFA распространить во всем мире любые санкции. Президент федерации призвал все органы футбола вместе подумать об эффективных способах искоренения расизма в футболе.

"Нам понадобится поддержка органов государственной власти, чтобы помочь определить виновных и наказать их. Я призываю все органы футболу присоединиться к нам и вместе продумать новые, более сильные и эффективные способы устранения расизма в футболе. Для начала я предлагаю всем организаторам соревнований принять положения, предусматривающие запрет посещения стадионов тех, кто признан виновным в расистской поведении на футбольном матче. Затем ФИФА может применять такие запреты на мировом уровне ", - сказал президент FIFA Джанни Инфантино.

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Сборная Украины сыграет на чемпионате Европы по футболу 2020 года. 11 октября наша команда победила в Харькове Литву - 2: 0, а 14 октября обыграла Португалию в Киеве - 2: 1. Команда имеет 19 очков после семи поединков и досрочно заняла первое место в группе.