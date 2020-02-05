ФИФА не подтвердила исключение России из числа участников Кубка мира-2022

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер помог России получить право на проведение Кубка мира-2018

ФИФА не подтвердила информацию о запрете сборной России принимать участие в КМ-2022, сообщает "ТАСС".

Кроме того, как информирует журналист Василий Конов, эту информацию также не подтвердили в УЕФА и РУСАДА.

Ранее опровержение сообщения арабского телеканала beIN Sports поступило от РФС.

Напомним, репортер арабского телеканала beIN Sports заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить сборную России от участия в ЧМ-2022.

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Сборную России также не лишат флага и гимна во время Евро-2020, поскольку турнир не является мировым, а континентальным и не входит в перечень соревнований, где сборная России должна выступать под нейтральным флагом.