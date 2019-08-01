ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста мира

Месси - среди претендентов на звание лучшего игрока мира по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) огласила список из 10 футболистов, претендующих на звание лучшего игрока в мире.

В него вошли аргентинец Лионель Месси ("Барселона"), португалец Криштиану Роналду ("Ювентус"), француз Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), бельгиец Эден Азар ("Реал"), голландцы Маттейс Де Лигт ("Ювентус"), Верджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Френки де Йонг ("Барселона"), англичанин Харри Кейн ("Тоттенхэм"), сенегалец Садио Мане ("Ливерпуль") и египтянин Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Проголосовать за своего кандидата может любой зарегистрированный на сайте Fifa.com пользователь.

В прошлом году обладателем премии стал полузащитник "Реала" Лука Модрич, в этот раз даже не вошедший в список из лучших 10 игроков.

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Официальное оглашение победителя состоится 23 сентября в оперном театре La Scala в Милане.