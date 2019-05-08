ФИФА и УЕФА не стали наказывать РФС и российские клубы за участие в турнире в Крыму

ФИФА и УЕФА оставили без внимания участие российских команд в крымских турнирах.

ФИФА и УЕФА не стали наказывать РФС и российские клубы "Анжи-2" и "Сокол" за участие в Открытом зимнем кубке Крыма в 2017 году, информирует "Bookmaker-ratings.ru".

"Жалоба была подана в ФИФА, а расследование проводил УЕФА. Сейчас оно приостановлено, никого не оштрафовали. Удалось убедить УЕФА, что турнир не имел официального статуса, в матчах были обратные замены и игры проходили в рамках предсезонной подготовки", — приводит слова главы Крымского футбольного союза Юрия Ветохи "Bookmaker-ratings.ru".

Известно, что в 2017 году российские клубы "Анжи-2" и "Сокол" проводили в Крыму предсезонную подготовку и приняли участие в неофициальном зимнем Кубке. ФИФА и УЕФА не признают Крым российской территорией, поэтому команды из России не могут по согласованию с РФС играть в турнирах на полуострове. На момент расследования РФС грозил штраф.

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Также УЕФА не собирается рассматривать на заседании исполкома в Баку 29 мая возможный допуск крымских клубов к международным соревнованиям, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.