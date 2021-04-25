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воскресенье, 25 апреля 2021 10:55

Фернандиньо рассказал, куда спрятал первые деньги в "Шахтере"

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Фернандиньо рассказал, куда спрятал первые деньги в &quot;Шахтере&quot;
Фернандиньо сыграл за "Шахтер" почти 200 матчей. Фото: Reuters

Полузащитник "Манчестер Сити" Фернандиньо рассказал о своем трансфере в "Шахтер" в 2005 году.

"Когда я получил предложение от "Шахтера", мне было всего 20 лет. Тогда я ничего не знал о европейском футболе – не говоря уже об Украине.

Я не смог бы сказать, какую валюту там используют, не смог бы показать ее на карте. Для меня Европа была просто большим, далеким местом с множеством разных стран.

В то время у меня все хорошо получалось в "Атлетико Паранаэнсе", но я все еще был ребенком из Лондрины, почти не имевшим опыта встреч с внешним миром.

Я помню, как однажды, когда мы играли в Кубке Либертадорес в Колумбии, клуб платил нам 30 долларов в день. Это были большие деньги для нас.

Но когда поступило предложение от "Шахтера", для меня это была хорошая возможность проявить себя в качестве футболиста. И, конечно, была еще и финансовая сторона. В "Атлетико Паранаэнсе" полученные за меня деньги использовали для ремонта их тренировочного центра.

В конце моего первого месяца в Украине у меня еще не было банковского счета, и клуб выплачивал мне игровые бонусы наличными. Это была куча денег. Для ребенка, который думал, что 30 долларов – это много, это было безумием.

В то время я жил в отеле и не знал, что делать с такими деньгами. Я показал жене, и в итоге она завернула их в полотенце и спрятала в нашу скороварку. Она сказала: "Сюда никто не полезет. Украинцы даже не знают, что такое скороварка". Ха-ха.

На свои первые зарплаты и бонусы за подписание контракта я даже купил для мамы квартиру в Куритибе.

Но помимо денег, я провел восемь замечательных лет в Украине, – написал Фернандиньо.

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Фернандиньо играл за "Шахтер" с 2005 по 2013 годы. За это время он провел 184 матча, в которых забил 31 мяч. Потом перешел в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро.

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Дата
25
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