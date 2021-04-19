Фергюсон раскритиковал создание Суперлиги

Алекс Фергюсон 2 раза выиграл Лигу чемпионов. Фото: REUTERS

Легендарный тренер "Манчестер Юнайтед" 79-летний Алекс Ферюгсон раскритиковал создание Европейской футбольной Суперлиги.

По мнению шотландского специалиста, такое решение не пойдет на пользу развитию футбола.

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"Суперлига - это уход от всех ценностей, которые проповедовал футбол в течение последних 70 лет.

Я был игроком провинциальной команды в 1960-х и тренировал "Абердин", но всегда представлял победу в Кубке обладателей кубков как покорение Эвереста ", - сказал Фергюсон в комментарии Reuters.

В ночь на 19 апреля было публично объявлено о создании Европейской Суперлиги, куда вошли 12 клубов. Еще восемь участников станут известны позже. Турнир должен стартовать в августе 2021 года. Лига будет разделена на два дивизиона по 10 команд. В плейоф выйдут три лучших, а третья и четвертая команды будут играть стыковые матчи. Создание турнира публично раскритиковали УЕФА и ФИФА, представители всех топовых лиг. Алекс Фергюсон 27 лет тренировал "Манчестер Юнайтед" с которым выиграл две Лиги чемпионов.