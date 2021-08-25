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"Ференцварош" и "Лудогорец" не смогли пробиться в Лигу чемпионов

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&quot;Ференцварош&quot; и &quot;Лудогорец&quot; не смогли пробиться в Лигу чемпионов
Раньше "Янг Бойз" выбивали из Лиги чемпионов "Динамо" и "Шахтер". Фото: twitter.com/BSC_YB

В ответном матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА "Ференцварош" принимал "Янг Бойз". Встреча прошла не стадионе "Гроупама Арена" в Будапеште в Венгрии и завершилась счётом 2:3.

Решающий гол венгерская команда пропустила на 90-й мин.

Первая встреча команд также завершилась победой швейцарского клуба со счётом 3:2. Клуб "Янг Бойз" пробился в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

В прошлом году "Ференцварош" под руководством украинского тренера Сергея Реброва впервые за 25 лет вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Повторить свой успех после ухода Реброва команда не смогла.

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В другом матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов "Лудогорец" украинца Игоря Пластуна обыграл "Мальмё". Встреча, прошедшая на стадионе "Лудогорец Арена" в Разграде, завершилась со счётом 1:0. В первом матче победу со счётом 2:0 одержал "Мальмё". Таким образом, шведский клуб прошёл в следующий этап турнира.

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25
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