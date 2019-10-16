"Фенербахче" просматривал Миколенко в матче с Португалией

Миколенко отличился голевой передачей в матче с Португалией

Скауты Фенербахче следили за Миколенко в матче с Португалией

Об этом пишет sport.ua

Разведчики "Фенербахче" присутствовали на недавнем поединке отбора к Евро-2020 в Киеве между сборными Украины и Португалии (2: 1).



Целью скаутов стамбульского гранда был левый фулбек "сине-желтых" Виталий Миколенко, контракт которого принадлежит "Динамо".



В лице Миколенко "Фенербахче" видит долгосрочную замену для 29-летнего Хасана Али, в последнее время много времени проводит в лазарете.



Отмечается, что после получения отчета по игроку, руководство "Фенербахче" включило Миколенко в шорт-лист игроков, над трансфером которых клуб будет активно работать в зимнее межсезонье. При этом, на текущий момент украинец занимает первое место в числе приоритетных трансферов "Фенербахче".

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В нынешнем сезоне Виталий Миколенко сыграл за "Динамо" 8 матчей и отдал три голевые передачи. В матче с Португалией он отдал голевой пас на Ярмоленко.