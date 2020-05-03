"Фенербахче" хочет пригласить Реброва

Сергей Ребров три года возглавлял "Динамо". Фото fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров попал в сферу интересов "Фенербахче", сообщает Fotospor.

Президент турецкого клуба Али Коч распорядился составить отчет о работе 45-летнего украинца. В подготовленном докладе коуча охарактеризовали следующими словами: "Остановил доминирование Мирчи Луческу в Украине, став два раза подряд чемпионом с "Динамо". Начал процесс, который привел к уходу Луческу в "Зенит".

Тем не менее главным кандидатом на пост главного тренера является экс-коуч загребского "Динамо" Ненад Бьелица, которого в апреле на должности сменил Игор Йовичевич.

По информации Тransfermarkt, контракт Реброва с "Ференцварошем" рассчитан до лета 2022 года.

"Фенербахче" ушел на карантин на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Турции.

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В качестве игрока Ребров защищал цвета "Фенербахче" с 2002 по 2004 годы. За турецкий клуб он сыграл 38 матчей, забил 4 мяча.