Роджер Федерер не планирует завершать с теннисом. Фото: Reuters

Экс-первая ракетка мира Роджер Федерер снялся с турнира в Дубае.

39-летний швейцарский теннисист решил отказаться от дополнительной нагрузки после травмы колена. Ранее он снялся с "Мастерса" в Майами.

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"Я решил, что лучше вернуться к тренировкам", - написал теннисист в Twitter.

Федерер пропустил почти весь 2020 из-за травмы колена. 1-м турниром для него стали соревнования в Дохе, где он проиграл грузину Николозу Басилашвили на стадии 1/4 финала.

Турнир в Дубае будет проходить с 6 по 20 марта. Роджер Федерер - швейцарский теннисист-профессионал, 20-кратный чемпион турниров Большого шлема, олимпийский чемпион и медалист, 6-кратный победитель Итоговых турниров.