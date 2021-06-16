FAVBET продолжает розыгрыш 21 авто

FAVBET запускает второй этап масштабного промо-мероприятия с розыгрышем автомобилей и ценных призов. А еще в компании подвели итоги прошлого розыгрыша

FAVBET продолжает масштабную кампанию с розыгрышем 21 автомобиля. Промо-мероприятие проходит в три этапа по 6 недель. Еженедельно разыгрывать 5 автомобилей Ford Ecosport, а в финале - Jaguar XE, а также множество ценных тематических призов. Второй этап стартует в период Евро 2020.

FAVBET продолжает следовать стратегии и менять восприятие индустрии беттинга. Одна из задач - поднять доверие к розыгрышам и продемонстрировать, что выиграть может каждый.

Реальные люди, реальные эмоции, которые показывают, что значит быть внутри игры.

Первый этап розыгрыша закончился в начале апреля. Призы нашли своих счастливых обладателей. Назар из Тернополя и Григорий из Киева стали владельцами Ford EcoSport, а киевлянка Любовь выиграла главный приз - Jaguar XE.

Чтобы подарить максимум эмоций от победы и сделать этот особым, компания привлекла легенд украинского футбола Вячеслава Шевчука и Артема Милевского. Они позвонили счастливцам и сообщили радостную новость. Что чувствовали, и какие эмоции пережили победители - в видео.

Хочешь почувствовать игру и пережить такие же эмоции? Достаточно зарегистрироваться и сделать прогноз на любое спортивное событие. Будь внутри игры.