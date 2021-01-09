Фаны "Оболони" не будут травить игрока из чемпионата "ЛНР"

Лобов начинал сезон в "Полесье". Фото ФК "Авангард"

Ультрас "Оболони" опубликовали свою позицию по трансферу защитника Алексея Лобова, который играл за клубы чемпионата "ЛНР" с 2014 по 2016 год.

"Лобов пока более известен тем, что в своей трудовой биографии имеет несколько довольно сомнительных команд из чемпионата одной из "республик" на Востоке Украины. Именно поэтому в прошлом году был скандал, когда его пытались подписать в Житомире.

Как мы относимся к этому факту? Отрицательно.

Но. Мы встречались с Алексеем, встречались с Пал Санычем Яковенко. Много общались. О взглядах, о семейных обстоятельствах. Тренер убеждал нас, что этот игрок нужен команде.

Лобов оказался нормальным парнем, а единственное, в чем его можно обвинить – это то, что родившись под Алчевском и занимаясь футболом в местной ДЮСШ, он в 17 лет не смог сразу выехать с оккупации.

Остался, играл какое-то время в футбол, при первой возможности выехал и начал профессиональную карьеру в Краматорске. Затем были матчи за Студенческую сборную Украины (из-за чего он уже имеет проблемы "там"), контракт с "Колосом", аренда в Краматорск.

Можно, конечно, говорить, что многие в 17 лет уже шли на войну добровольцами, но давайте реально смотреть на вещи. Собственно, нашу инициативу с госпиталем с радостью поддержали, что в клубе, что сам Лобов.

Подытоживая. Этот игрок нужен клубу, а он сам очень хочет играть за "Оболонь". Мы, не одобряя такое игровое прошлое Лобова, тем не менее не будем сопротивляться этому переходу и желаем игрой доказать все сказанное на тех встречах", – сказано в заявлении ультрас.

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В августе 2020-го игрок перешел в "Полесье", но вынужден был покинуть клуб из-за протестов ультрас. Они были связаны с выступлениями футболиста в чемпионате "ЛНР" в 2014-2016 годах.