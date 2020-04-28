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вторник, 28 апреля 2020 16:34

Фанаты выложили более миллиарда за бой Кличко и Джошуа

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Фанаты выложили более миллиарда за бой Кличко и Джошуа
Бой против Джошуа стал последним для Владимира Кличко (справа) в профессиональной карьере. Фото: Reuters

29 апреля 2017 года в Лондоне на переполненном 90-тысячном стадионе "Уэмбли" состоялся поединок между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.

Трансляцию мегафайта на Sky Sports признали лучшим спортивным событием Великобритании в 2017 году. Параллельно был установлен рекорд в истории Sky Sports по количеству проданных трансляций. Трансляции в формате pay-per-view (плати и смотри) купили 1 532 тыс. телезрителей. Трансляция стоила 19,95 фунтов стерлингов. То есть, выручка только по продаже медиаправ этого поединка на территории Туманного Альбиона составила более 1 млрд грн, пишет mixsport.pro.

Вся эта сумма достается командам боксеров. В формате платных трансляций в профессиональном боксе обычно работает формула "50 на 50". То есть 50% из проданных трансляций остается на телеканале-трансляторе, который промотирует будущий мегафайт и вкладывается в его раскрутку, вторая половина выплачивается организаторам боя.

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Бой Владимира Кличко против Джошуа - боксерский чемпионский объединительный поединок в супертяжелом весе, на кону которого стояли титулы WBA super, IBF, IBO. Джошуа одержал победу нокаутом в 11-м раунде. Этот бой стал последним для Владимира Кличко в профессиональной карьере.

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Дата
28
апреля

Фанаты выложили более миллиарда за бой Кличко и Джошуа

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