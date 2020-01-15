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среда, 15 января 2020 20:11

Фанаты утопили Бялосток в огне

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В мае этого года польская Ягеллония празднует свое столетие, но фанаты уже отметили это событие ярким пиротехническим шоу. Болельщики традиционно празднуют день рождения клуба 14 января в Новый год по юлианскому календарю - в этот день власть не штрафует за использование пиротехники.

В этом году в 100-летний юбилей фанаты подготовили особый "подарок". В Бялостоке собрались тысячи болельщиков c файерами и ровно в 1920 (отсылка к году основания) они зажгли целую волну возле городской ратуши и соседних улочках. Затем в центре площади Костюшко фанаты с файерами выстроились в цифры 1920. Об этом сообщает "Чемпион".

 

Пиро-шоу в центре Бялостока было только началом нескольких мероприятий, запланированных на юбилей клуба.

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"Ягеллония" однажды выигрывала Кубок Польши, однажды была финалистом. В чемпионате Польши команда дважды финишировала второй и один раз - третьей.

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