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четверг, 10 мая 2018 20:11

Фанаты подрались с полицией и устроили яркий перфоманс в Днепре

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Фанаты подрались с полицией и устроили яркий перфоманс в Днепре
Фанаты активно поддерживали свои команды. Фото из соцсети

В финале Кубка Украины "Шахтер" на "Днепр-Арене" победил "Динамо со счетом 2:0. Этот трофей стал для "горняков" 12-м в истории.

Победу команде Паулу Фонсеки принесли голы Феррейра, который в подкате замкнул прострел Богдана Бутко, и Ярослава Ракицкого. Защитник отметился ударом со штрафного с дальнего расстояния.

Во время матча показали себя и активные болельщики, которые устроили яркий перфоманс.

Не обошлось без столкновений перед матчем, когда фанаты "Динамо", "Днепра" и "Шахтера" прошлись по городу с призывом не проверять паспорта при входе на стадион.

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В чемпионате Украины "Шахтер" лидирует, опережая "Динамо" на 5 очков. Соперники сыграют между собой 19 мая в 32-м туре УПЛ.

Gazeta.ua
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