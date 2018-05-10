Фанаты подрались с полицией и устроили яркий перфоманс в Днепре

Фанаты активно поддерживали свои команды. Фото из соцсети

В финале Кубка Украины "Шахтер" на "Днепр-Арене" победил "Динамо со счетом 2:0. Этот трофей стал для "горняков" 12-м в истории.

Победу команде Паулу Фонсеки принесли голы Феррейра, который в подкате замкнул прострел Богдана Бутко, и Ярослава Ракицкого. Защитник отметился ударом со штрафного с дальнего расстояния.

Во время матча показали себя и активные болельщики, которые устроили яркий перфоманс.

Не обошлось без столкновений перед матчем, когда фанаты "Динамо", "Днепра" и "Шахтера" прошлись по городу с призывом не проверять паспорта при входе на стадион.

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В чемпионате Украины "Шахтер" лидирует, опережая "Динамо" на 5 очков. Соперники сыграют между собой 19 мая в 32-м туре УПЛ.