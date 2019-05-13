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понедельник, 13 мая 2019 16:01

Фанаты МЮ "уничтожили" суперзвезду команды

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Фанаты МЮ &quot;уничтожили&quot; суперзвезду команды
Фанаты "МЮ" не хотят видеть Погба в составе любимой команды.

Болельщики "Манчестер Юнайтед" посоветовали тренеру Сульшеру избавиться от полузащитника Поля Погба.

Полузащитник получил порцию громких образ после позорного матча против "Кардиффа". Один из болельщиков оскорблял француза после провала в последнем туре АПЛ. Фанат МЮ посоветовал Погбе убираться из клуба.

Стоит отметить, что "Манчестер Юнайтед" завершил сезон на 6 позиции, которая не дает право выступать в Лиге чемпионов в следующем году.

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В этом сезоне Погба провел 35 матчей в АПЛ, выступая за МЮ, в которых забил 13 голов и отдал 9 голевых передач.

https://football24.ua
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Дата
13
мая

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